Vita da Strega | al Tufello il poster dedicato a Francesca Albanese

“Vita da Strega”. Così si intitola l’ultima opera dello street artist Harry Greb che ha come protagonista Francesca Albanese dopo le accuse rivolte dal rappresentante di Israele all’Onu alla relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati. L’opera è apparsa nella notte. 🔗 Leggi su Romatoday.it

L'opera, dell'artista Harry Greb, intitolata 'Vita da Strega', si trova nel quartiere Tufello a Roma. - facebook.com Vai su Facebook

