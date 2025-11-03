Visita guidata | Verona cura Storia di medici e ospedali veronesi per Emergency

Veronasera.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Scopri la storia della medicina a Verona e sostieni il diritto alla salute nel mondo! FIAB Verona e Emergency vi invitano a una passeggiata attraverso il centro storico di Verona, guidata da Silvia Baschirotto, che racconterà la storia della medicina e della cura della salute nella città. 🔗 Leggi su Veronasera.it

