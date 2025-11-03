Visita guidata | Padova al tempo di Venezia
La Torre dell'Orologio di Padova si innalza per circa trenta metri dal piano stradale, tra il Palazzo dei Camerlenghi e il Palazzo del Capitanio, in piazza dei Signori. Elevata tra il 1426 e il 1430 sulle rovine della porta orientale della Reggia Carrarese, da secoli segna il tempo della città. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Approfondisci con queste news
sabato 1 novembre ore 10:30 Visita guidata al RIONE SANITA' Le tappe? Palazzo dello spagnolo, Palazzo Sanfelice, Chiesa dei Cristallini, esterno casa di Totò. costo 10 € a persona PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA tel sms whatsapp 377 099 4320 per - facebook.com Vai su Facebook
Visita guidata: Prato della Valle & Orto botanico - Una visita alla scoperta di Prato della Valle, una delle piazze più grandi d' Europa, e dell’Orto Botanico Universitario di Padova, il più antico del mondo. padovaoggi.it scrive
Visita guidata: "Dipinti dimenticati e architetture snobbate. Novecento a Padova" - Scopriremo dipinti murali quasi dimenticati, architetture da ... Scrive padovaoggi.it
'Partenope, un'avventura nel tempo', oltre la visita guidata - "Andare oltre la semplice visita guidata, offrendo un'accoglienza calorosa e un'esperienza inclusiva, che faccia sentire ogni visitatore - Secondo ansa.it