Visita guidata | il Romanico a Verona

Veronasera.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Se come tutti sanno la Basilica di San Zeno è la più grandiosa chiesa romanica di Verona, in pochi sanno che San Lorenzo è la più “grande” chiesa romanica di Verona. La prima esprime al meglio il lessico tipico veronese con la sua facciata a salienti, l’alternanza del tufo e del cotto, il protiro. 🔗 Leggi su Veronasera.it

