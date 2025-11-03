Vis Pesaro Juventus Next Gen LIVE | sintesi moviola risultato tabellino e cronaca

Vis Pesaro Juventus Next Gen LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 12ª giornata di Serie C 202526. La Juventus Next Gen, dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia Serie C, punta a tornare alla vittoria in questa dodicesima giornata del campionato di Serie C, che metterà di fronte ai bianconeri la Vis Pesaro. Vis Pesaro Juventus Next Gen 0-0: sintesi e moviola. Migliore in campo Juventus Next Gen: a fine primo tempo PAGELLE. Vis Pesaro Juventus Next Gen 0-0: risultato e tabellino. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Vis Pesaro Juventus Next Gen LIVE: sintesi, moviola, risultato, tabellino e cronaca

