Vis Pesaro Juventus Next Gen LIVE | le formazioni ufficiali
Vis Pesaro Juventus Next Gen LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 12ª giornata di Serie C 202526. La Juventus Next Gen, dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia Serie C, punta a tornare alla vittoria in questa dodicesima giornata del campionato di Serie C, che metterà di fronte ai bianconeri la Vis Pesaro. Vis Pesaro Juventus Next Gen 0-0: sintesi e moviola. Migliore in campo Juventus Next Gen: a fine primo tempo PAGELLE. Vis Pesaro Juventus Next Gen 0-0: risultato e tabellino. Vis Pesaro: Pozzi, Zoia, Bove, Pucciarelli, Di Paola, Primasso, Jallow, Ceccacci, Giovannini, Vezzoni, Berengo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
