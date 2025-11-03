Vis Pesaro Juventus Next Gen 1-0 LIVE | Primasso anticipa Turco padroni di casa avanti

Vis Pesaro Juventus Next Gen LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 12ª giornata di Serie C 202526. La Juventus Next Gen, dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia Serie C, punta a tornare alla vittoria in questa dodicesima giornata del campionato di Serie C, che metterà di fronte ai bianconeri la Vis Pesaro. Vis Pesaro Juventus Next Gen 1-0: sintesi e moviola. 29? Problemi per Pedro Felipe – Attimi di apprensione per il difensore, dolorante al ginocchio 23? Gol della Vis Pesaro – Primasso batte Mangiapoco e porta avanti i suoi. Il centrale della Vis Pesaro segna sugli sviluppi di calcio d’angolo 22? Che pericolo per la Juve – Gran parata di Mangiapoco su Berengo, palla in calcio d’angolo 20? Si salva la Juve – Conclusione che sbatte sulla barriera eretta da Mangiapoco 18? Calcio di punizione al limite – I padroni di casa guadagnano un calcio piazzato interessante 10? Segna Jallow ma. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Vis Pesaro Juventus Next Gen 1-0 LIVE: Primasso anticipa Turco, padroni di casa avanti

