Vis Pesaro Juventus Next Gen 1-0 LIVE | bianconeri sotto dopo la prima frazione

Vis Pesaro Juventus Next Gen LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 12ª giornata di Serie C 202526. La Juventus Next Gen, dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia Serie C, punta a tornare alla vittoria in questa dodicesima giornata del campionato di Serie C, che metterà di fronte ai bianconeri la Vis Pesaro. Vis Pesaro Juventus Next Gen 1-0: sintesi e moviola. FINE PRIMO TEMPO – Bianconeri sotto dopo la prima frazione 45? Recupero – Concessi altri 120 secondi in questa prima frazione 42? Jallow di testa – Il centravanti della Vis Pesaro ci prova di testa, palla a lato 37? Ci prova Vacca – Tiro rasoterra deviato in calcio d’angolo 34? Conclusione Ceccacci – Palla che si spegne ampiamente sul fondo 29? Problemi per Pedro Felipe – Attimi di apprensione per il difensore, dolorante al ginocchio 23? Gol della Vis Pesaro – Primasso batte Mangiapoco e porta avanti i suoi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Vis Pesaro Juventus Next Gen 1-0 LIVE: bianconeri sotto dopo la prima frazione

