Vis fattore campo da far valere e orgoglio Con la Juve biancorossi in cerca di continuità

Il fattore campo da far valere, la voglia di imboccare la direzione giusta, l’esordio di José Machin. Ecco i temi di Vis-Juve, posticipo della 12^ giornata in programma stasera al Benelli. Scontro diretto sulla carta, per quali obiettivi lo sapremo strada facendo. Reduci da due trasferte in cui hanno sfiorato l’enplein, pur senza brillare in casa del Bra, i biancorossi inseguono la continuità che solo la vittoria può dare. Stellone ne fa soprattutto una questione di volontà, di convinzione, perché i dati in suo possesso dicono che per il resto siamo a buon punto. Ancor di più cerca la svolta la squadra di Brambilla, in fase critica (una sola vittoria, col Rimini, in 6 partite) e reduce dall’eliminazione ai rigori in coppa col Renate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Vis, fattore campo da far valere e orgoglio. Con la Juve biancorossi in cerca di continuità

Altre letture consigliate

Pallavolo SL - Civitanova sfrutta il fattore campo e supera una Cisterna volenterosa - X Vai su X

Per la C.R. Transport arriva la prima battuta d’arresto del campionato, @olimpia.teodora Ravenna fa valere il fattore campo e si conferma capolista con quattro vittorie da tre punti in quattro partite Daniele Ricci x Olimpia Teodora Ravenna #NVR #newvoll - facebook.com Vai su Facebook

Indiani, piano Vis e fattore campo. I playoff passano dallo stadio - Al netto delle prestazioni, i numeri dicono che l’ ha vinto appena due volte nelle ultime nove giornate. lanazione.it scrive

Vis-Recanatese, invasione di campo per la salvezza pesarese: il tifoso ha chiesto scusa e sarà messo ai lavori utili - PESARO Tifoso arrestato nella sfida salvezza tra Vis Pesaro e Recanatese, chiede scusa e farà lavori socialmente utili. Secondo corriereadriatico.it

Milan Futuro, pari amaro con la Vis Pesaro: ora la Spal ai playout per evitare la D, senza Camarda e fattore campo - 1 con la Vis Pesaro) e per non retrocedere in Serie D, dovrà vedersela ai playout con la Spal (che ha concluso il ... Riporta calciomercato.com