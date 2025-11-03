Vince e convince. Una difesa efficace, un attacco che gira come un orologio e una fisicità che fa la differenza. La Virtus si è lascia alle spalle la terza, di cinque trasferte consecutive, con tante certezze in più e con la consapevolezza della qualità di un organico lungo e profondo e con un Luca Vildoza finalmente all’altezza delle aspettative. Con Trento l’italo-argentino è partito per la prima volta titolare e la risposta è stata davvero eccellente, sia in chiave di regia dove ha messo a referto 4 assist ma dove ha trovato in 22’ di utilizzo una buona continuità anche in fase di realizzazione chiudendo con 12 punti, ma anche 3 rimbalzi e 2 palle recuperate. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Virtus, difesa e Vildoza. La prova dell’argentino è un’iniezione di fiducia