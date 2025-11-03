Violenza sulle donne siglato un protocollo tra polizia e Fondazione Artemisia

L'accordo per l'applicazione del Progetto RigeneraDerma permette terapie gratuite per donne sfigurate in episodi di violenza. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Violenza sulle donne, siglato un protocollo tra polizia e Fondazione Artemisia

