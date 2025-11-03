Violenza sulle donne inaugurato il centro Smeralda dedicato ad Anna Scala
È stato inaugurato questa mattina a Vico Equense “Smeralda”, il nuovo Centro antiviolenza dell’Ambito N33 - che comprende i comuni di Vico Equense, Meta, Piano di Sorrento, Sant’Agnello, Sorrento e Massa Lubrense - gestito dalla cooperativa sociale Proodos. La struttura, ospitata presso. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
