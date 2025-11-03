Empoli, 3 novembre 2025 – Un copione che si ripete senza soluzione di continuità. All’ ospedale San Giuseppe è scattata l’emergenza sicurezza, con due aggressioni nell’arco di una settimana che riportano drammaticamente l’attenzione sulla vulnerabilità del pronto soccorso in un trend di violenze che travolge tutti gli ospedali italiani. Ancora una volta, a farne le spese sono stati infermieri e guardie giurate, costretti a fronteggiare situazioni sempre più difficili mentre cercano di garantire assistenza. La grande agitazione. L’incubo, a due atti, è iniziato alle 21 di sabato. Protagonista un ragazzo ricoverato nel pomeriggio in “forte stato di agitazione ”, poi trasferito nella shock-room per ulteriori accertamenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Violenza in ospedale, l’aggressione a infermiere e vigilante. “Sembrava una furia”