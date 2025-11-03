Violenza e doppi standard | le parole di Belen che picchia i fidanzati  non possono passare inosservate

Milleunadonna.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Sono aggressiva, manesca. Quando mi parte ‘la sudamericana’. i miei fidanzati li ho menati tutti. De Martino è quello che ne ha prese di più”. Così si è espressa Belen Rodriguez durante l'intervista a Francesca Fagnani andata in onda su "Belve". Inevitabile chiedersi se qyuella della showgirl argentina fosse solo una battuta o, al contrario, una vera ammissione. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

violenza e doppi standard le parole di belen che picchia i fidanzati 160non possono passare inosservate

© Milleunadonna.it - Violenza e doppi standard: le parole di Belen che "picchia i fidanzati" non possono passare inosservate

Leggi anche questi approfondimenti

Belve, l’intervista di Belen nella polemica: e se l’avesse detto un uomo? - Sui social scoppia la polemica sul doppio standard tra uomini e donne. Scrive mondotv24.it

violenza doppi standard paroleLa violenza “folkloristica” di Belén e il doppio standard che fomenta il pubblico - Durante la trasmissione “Belve” la showgirl argentina ha confessato di aver picchiato tutti i suoi ex. Come scrive orticalab.it

Meloni: parole odio possono portare violenza, storia già vissuta - "Odio e violenza sembrano avere troppo spesso il sopravvento, si moltiplica la schiera di chi cerca di avvelenare il dibattito ma serve responsabilità perché con le parole ... Secondo notizie.tiscali.it

Cerca Video su questo argomento: Violenza Doppi Standard Parole