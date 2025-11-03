“Sono aggressiva, manesca. Quando mi parte ‘la sudamericana’. i miei fidanzati li ho menati tutti. De Martino è quello che ne ha prese di più”. Così si è espressa Belen Rodriguez durante l'intervista a Francesca Fagnani andata in onda su "Belve". Inevitabile chiedersi se qyuella della showgirl argentina fosse solo una battuta o, al contrario, una vera ammissione. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

© Milleunadonna.it - Violenza e doppi standard: le parole di Belen che "picchia i fidanzati" non possono passare inosservate