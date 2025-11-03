Violenza domestica e solitudini l' arte di stare a galla è in scena con Affogo di Dino Lopardo

Solitudine, violenza, genere, rapporti familiari e bullismo. Dall'indagine scenica di questi temi nasce lo spettacolo "Affogo", scritto e diretto da Dino Lopardo, interpretato da Mario Russo e Alfredo Tortorelli, in scena al Teatro Piccolo giovedì 6 novembre alle ore 21. Il protagonista è. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

