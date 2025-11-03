Violenza a distanza zero | coltelli corpi e legami spezzati in una società disconnessa

Milano, 3 novembre 2025 – Una mattina qualunque. Esci di casa, ti avvii verso il lavoro, immersa nei pensieri di sempre. Poi, improvvisamente, un gesto inspiegabile: uno uomo ti aggredisce alle spalle. Non c'è un motivo, non c'è un avvertimento. In pochi secondi, sei in pericolo di vita. In un tempo in cui la guerra si combatte da remoto — con drogni, missili e attacchi a distanza —, colpisce la brutalità di una violenza che si consuma da vicino. Non sui fronti di conflitto, ma nei luoghi della quotidianità: stazioni, treni, strade, case. Non con armi da fuoco sofisticate, ma con coltelli da cucina, cacciaviti, oggetti comuni, trasformati in strumenti di attacco. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Violenza a distanza zero: coltelli, corpi e legami spezzati in una società disconnessa

