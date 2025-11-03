Violento terremoto di magnitudo 6.3 | si scava tra le macerie inizia la conta delle vittime
Una nuova tragedia scuote il paese. Un violento terremoto di magnitudo 6.3 ha colpito il nord del Paese nelle prime ore del mattino, seminando distruzione e paura tra la popolazione. Subito dopo il terremoto, l’Usgs – il servizio geologico statunitense – ha emesso un allarme arancione attraverso il sistema Pager, un segnale che indica la possibilità di pesanti perdite economiche e, soprattutto, umane. Secondo le prime informazioni diffuse dalle autorità locali, il bilancio provvisorio parla di almeno 20 morti e 150 feriti. Tuttavia, le stime ufficiali sono destinate a salire: interi villaggi della provincia di Balkh risultano isolati e molti edifici in mattoni e fango si sono letteralmente sbriciolati sotto la forza del sisma. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
