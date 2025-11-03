Violento terremoto di magnitudo 6.3 | si scava tra le macerie inizia la conta delle vittime

Caffeinamagazine.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una nuova tragedia scuote il paese. Un violento terremoto di magnitudo 6.3 ha colpito il nord del Paese nelle prime ore del mattino, seminando distruzione e paura tra la popolazione. Subito dopo il terremoto, l’Usgs – il servizio geologico statunitense – ha emesso un allarme arancione attraverso il sistema Pager, un segnale che indica la possibilità di pesanti perdite economiche e, soprattutto, umane. Secondo le prime informazioni diffuse dalle autorità locali, il bilancio provvisorio parla di almeno 20 morti e 150 feriti. Tuttavia, le stime ufficiali sono destinate a salire: interi villaggi della provincia di Balkh risultano isolati e molti edifici in mattoni e fango si sono letteralmente sbriciolati sotto la forza del sisma. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

violento terremoto magnitudo 63Terremoto potente di magnitudo 6.3 colpisce l'Afghanistan settentrionale: cosa sapere - Un ulteriore terremoto ha devastato l'Afghanistan, esacerbando le già gravi crisi in corso nel paese. Scrive notizie.it

violento terremoto magnitudo 63Afghanistan, scossa magnitudo 6,3. Si scava tra le macerie, si temono numerose vittime - Sharif, nella provincia di Balkh, e la sua profondità è stata di 10 ... Riporta msn.com

violento terremoto magnitudo 63Afghanistan, violento terremoto di magnitudo 6.3 scuote il nord del Paese - VIDEO - Il sisma è stato registrato a una profondità di 10 chilometri a Khulm, vicino alla città di Mazar- Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Violento Terremoto Magnitudo 63