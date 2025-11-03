Vinci trovato corpo in decomposizione | indagini sulla morte

VINCI – È stato trovato il corpo in decomposizione di un uomo a Vinci, nella frazione di Sovigliana, lungo la  via Comunale. La scoperta è avvenuta nel pomeriggio di ieri (2 novembre), intorno alle 15.30, quando un passante ha notato qualcosa di insolito tra la vegetazione e ha chiamato i carabinieri. Sul posto sono intervenuti i militari della compagnia di Empoli, insieme al personale sanitario del 118 e ai volontari della Misericordia di Empoli, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Il corpo, in avanzato stato di decomposizione, si trovava vicino a un giaciglio di fortuna, segno che l’uomo potrebbe aver vissuto in quella zona per un certo periodo. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

