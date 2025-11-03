Vincenzo Lanni l’accoltellatore di piazza Gae Aulenti dieci anni fa pugnalò due anziani in Bergamasca

Dieci anni fa, il 20 agosto 2015, accoltellò due anziani nel giro di poche ore: il primo a Villa di Serio, il secondo ad Alzano Lombardo. Alle forze dell’ordine confessò di aver agito a caso, frustrato da una vita che giudicava fallimentare. Vincenzo Lanni, ex programmatore informatico di 50 anni, fu condannato a 8 anni di carcere più tre in una struttura psichiatrica grazie all’attenuante della semi infermità mentale. Di lui non si è più saputo nulla fino a lunedì sera (3 novembre) quando i Carabinieri del Comando Provinciale di Milano lo hanno arrestato con l’accusa di avere accoltellato una donna di 43 anni in piazza Gae Aulenti, tra i grattacieli del capoluogo lombardo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Vincenzo Lanni, l’accoltellatore di piazza Gae Aulenti dieci anni fa pugnalò due anziani in Bergamasca

Leggi anche questi approfondimenti

"Vincenzo Lanni" - Results on X | Live Posts & Updates - X Vai su X

Si chiama Vincenzo Lanni l'uomo di 59 anni che è stato arrestato oggi, lunedì 3 novembre, per aver accoltellato alle spalle A.L.V., dipendente 43enne di Finlombarda, con un lungo coltello da cucina in piazza Gae Aulenti, a Milano. - facebook.com Vai su Facebook

Anna Laura Valsecchi accoltellata in piazza Gae Aulenti da Vincenzo Lanni, chi è e il precedente del 2015 - Aggressione a Milano: Anna Laura Valsecchi accoltellata in piazza Gae Aulenti. Come scrive virgilio.it

Arrestato Vincenzo Lanni: è l’uomo che ha accoltellato una donna in piazza Gae Aulenti a Milano - Il 59enne, già autore di un episodio simile nel 2015, è stato rintracciato dai carabinieri in un albergo del centro. Riporta laprovinciadivarese.it

Chi è Vincenzo Lanni, l’uomo che ha accoltellato una donna in Gae Aulenti: autore di un’aggressione nel 2015 - Vincenzo Lanni è il 59enne che è stato arrestato oggi per aver accoltellato una 43enne con un lungo coltello da cucina in piazza Gae Aulenti, a Milano ... Riporta fanpage.it