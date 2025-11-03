Vincenzo Lanni chi è l' aggressore arrestato | il precedente-choc del 2015 cosa aveva fatto
È un 59enne italiano, nato a Bergamo, l'uomo fermato per il ferimento stamattina in piazza Gae Aulenti a Milano di Anna Laura Valsecchi. L'aggressore ha seguito al sua vittima per poi coglierla di sorpresa con una coltellata alle spalle. Ha usato un coltello da cucina con una lama da 30 centimetri. La donna è stata trasportata d'urgenza in ospedale dove è stata operata. Ora è in rianimazione. A quanto pare le coltellate avrebbero raggiunto un polmone e la milza. Sempre secondo alcune indiscrezioni dal nosocomio, la donna non è in imminente pericolo di vita. L'uomo è stato trovato in un albergo del capoluogo lombardo in possesso dei capi di abbigliamento corrispondenti a quelli indossati nel corso dell'aggressione. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Tutto su Vincenzo Lanni - facebook.com Vai su Facebook
Milano, l'aggressore arrestato si chiama Vincenzo Lanni e ha 59 anni. Si era rifugiato in un hotel in via Vitruvio, zona stazione Centrale, dove alloggiava da qualche giorno dopo essersi allontanato da una comunità di recupero nel Varesotto. Dieci anni fa avev - X Vai su X
Vincenzo Lanni, chi è l'aggressore della donna accoltellata a Milano: nel 2015 tentò di uccidere due pensionati - Nel 2015 la cronaca si è già occupata di lui e oggi è di nuovamente in manette: è sospettato di ... Lo riporta msn.com
Vincenzo Lanni Arrestato a Milano: Tutti i Dettagli Sull'Accoltellamento e i Retroscena Inediti - La tragica aggressione avvenuta a Milano riaccende i riflettori su Vincenzo Lanni, un individuo con un passato criminale ben documentato. notizie.it scrive
Arrestato Vincenzo Lanni: è l’uomo che ha accoltellato una donna in piazza Gae Aulenti a Milano - Il 59enne, già autore di un episodio simile nel 2015, è stato rintracciato dai carabinieri in un albergo del centro. Riporta laprovinciadivarese.it