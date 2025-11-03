È un 59enne italiano, nato a Bergamo, l'uomo fermato per il ferimento stamattina in piazza Gae Aulenti a Milano di Anna Laura Valsecchi. L'aggressore ha seguito al sua vittima per poi coglierla di sorpresa con una coltellata alle spalle. Ha usato un coltello da cucina con una lama da 30 centimetri. La donna è stata trasportata d'urgenza in ospedale dove è stata operata. Ora è in rianimazione. A quanto pare le coltellate avrebbero raggiunto un polmone e la milza. Sempre secondo alcune indiscrezioni dal nosocomio, la donna non è in imminente pericolo di vita. L'uomo è stato trovato in un albergo del capoluogo lombardo in possesso dei capi di abbigliamento corrispondenti a quelli indossati nel corso dell'aggressione. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Vincenzo Lanni, chi è l'aggressore arrestato: il precedente-choc del 2015, cosa aveva fatto