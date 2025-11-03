Vincenzo Lanni | chi è l’accoltellatore di piazza Gae Aulenti Aveva colpito due anziani nel 2015 Allora disse | Volevo uccidere perché sono un fallito

L’ha rifatto, un’altra volta. Sempre con un coltello. E anche quella volta colpì alla schiena. Vincenzo Lanni, 59 anni, l’uomo che ha accoltellato Anna Laura Valsecchi in piazza Gae Aulenti, a Milano ha un precedente: due accoltellamenti, ai danni di due anziani, in Val Seriana, il 21 agosto 2015. Se non fosse stato fermato, aveva detto al tempo agli inquirenti, avrebbe ucciso ancora. I due anziani accoltellati. Anche nel 2015 i giornali locali parlarono di giallo. Perché per ore non si sapeva chi fosse l’autore del gesto. La prima vittima, un 82enne, fu colpita alle 7 del mattino a Villa di Serio. 🔗 Leggi su Open.online