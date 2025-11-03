Vince il premio donna di ispirazione Francesca Latella

Venerdì 24 ottobre 2025 presso il Caffè Pedrocchi di Padova sono state premiate le finaliste e le vincitrici del Concorso nazionale Eurointerim Donna e Lavoro 2025, che promuove e valorizza dal 2007 le idee al femminile. La Premiazione ha ottenuto i Patrocini di: Università degli Studi di Padova. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it