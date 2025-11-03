Vignali e Dalla Tana | Vergognoso lo stato della pista ciclabile di Baganzola

Parmatoday.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Nei mesi scorsi avevamo presentato un’interrogazione relativamente alle pessime condizioni della pista ciclabile di Baganzola, in particolare in alcuni tratti dove “la situazione è davvero indecorosa”. L’assessore aveva risposo in consiglio che entro l’estate avrebbe risolto la situazione. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

