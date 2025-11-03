Vignali e Dalla Tana | Vergognoso lo stato della pista ciclabile di Baganzola
“Nei mesi scorsi avevamo presentato un’interrogazione relativamente alle pessime condizioni della pista ciclabile di Baganzola, in particolare in alcuni tratti dove “la situazione è davvero indecorosa”. L’assessore aveva risposo in consiglio che entro l’estate avrebbe risolto la situazione. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
