Vigilia di Napoli-Eintracht Francoforte | buone notizie per gli azzurri
Dopo il pareggio di sabato pomeriggio contro il Como, il Napoli torna a concentrarsi sulla Champions League e si prepara alla sfida all’Eintracht Francoforte di domani allo Stadio Maradona alle ore 18:45. In Serie A gli uomini di Antonio Conte guidano la classifica e sono al primo posto, mentre in Europa, per ora, la situazione . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it
? Il 31 ottobre a Napoli non è soltanto la vigilia di Ognissanti: è una porta socchiusa tra mondi. Ieri Uanema - Festa degli altri vivi ha trasformato la città in un gigantesco palcoscenico in cui l’invisibile si fa racconto, dove la morte non spaventa ma interroga, g - facebook.com Vai su Facebook
Il pre partita alla vigilia dell'esordio in campionato contro Napoli ? - X Vai su X
Ultras Eintracht non saranno al Maradona: presenti solo 80 ospiti vip del club tedesco - Alla vigilia della sfida di Champions League tra Napoli ed Eintracht Francoforte, l'edizione odierna de La Repubblica annuncia che non ci saranno tifosi organizzati tedeschi al ... Si legge su tuttonapoli.net
Champions League, live Napoli-Eintracht: oggi le conferenze di Conte e Toppmöller - A meno di 48 ore dalla sfida pareggiata sabato in casa contro il Como, si torna nel vivo degli impegni del Napoli di Antonio Conte. Lo riporta ilmattino.it
Conte in conferenza dal Maradona: dalle 12.30 su Tutto Napoli - Alla vigilia della gara di Champions League contro l'Eintracht Francoforte, il tecnico del Napoli Antonio Conte interverrà alle 12. Scrive tuttonapoli.net