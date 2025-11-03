Tra cori storici e curve infuocate, nella Serie A 202526 è emerso un grido super, un coro emozionante che ci ha particolarmente colpito: “ Vieni con noi c’è la Cremonese”. Ebbene sì, non costituisce un semplice coro ultras (intonato ad alta voce, con straordinario calore), bensì manifesto identitario, autentico, un invito collettivo che vibra dalla Curva Sud di Cremona. E sì, è stato cantato anche lì, contro la Juve, da grandi e piccini, con la fierezza di chi non ha paura di nulla, di chi ama la propria città. In un calcio sempre più globalizzato, gli ultras della Cremonese si stanno distinguendo a nostro modo di vedere per autenticità e calore. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it

© Danielebartocciblog.it - “Vieni con noi, c’è la Cremonese”: coro emozionante per la Serie A 2025/26