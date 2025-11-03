VIDEO Napoli albero crolla su auto in marcia vicino al Santobono | paura al Vomero

Tempo di lettura: < 1 minuto Arriva il maltempo e nell’area collinare di Napoli c’è un altro crollo di albero. Paura in via Libroia, tra Vomero e Arenella, a pochi metri dall’ospedale Santobono. Come mostra un video, parte di un albero è caduta sulla strada, mentre transitavano alcune auto. Non si segnalano feriti, ma la circolazione è stata interrotta temporaneamente. Sul posto sono intervenuti in Vigili del fuoco, per mettere in sicurezza l’area. “ Comincia la stagione invernale e vento, temporali, fulmini, fanno strage di alberi nella nostra città” accusa Franco Di Mauro della Rete Sociale NoBox Diritto alla città. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

