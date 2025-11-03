VIDEO | Le immagini del secondo crollo della Torre dei Conti durante le fasi di soccorso

Il rumore dei calcinacci, poi il crollo e la nube grigia che ha invaso largo Corrado Ricci. Durante le fasi dei soccorsi dopo il crollo di parte della Torre dei Conti, vicino ai Fori Imperiali di Roma, c'è stato un secondo cedimento. Il secondo crollo che si è verificato alle 12:55 circa e ha. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Le immagini del secondo set della sfida della Serie A1 di volley femminile fra Volley Bergamo 1991 e Imoco Conegliano #volley #volleybergamo1991 #imococonegliano #pallavolo #pallavolofemminile Vai su Facebook

Roma, ultima ora: crollo nel cuore del centro storico, soccorsi e persone intrappolate. I video e le immagini - Roma in queste ore sta assistendo ad un momento di grande tensione e preoccupazione: un palazzo è crollato all'improvviso. Secondo blitzquotidiano.it