VIDEO | Le immagini del secondo crollo della Torre dei Conti durante le fasi di soccorso

Il rumore dei calcinacci, poi il crollo e la nube grigia che ha invaso largo Corrado Ricci. Durante le fasi dei soccorsi dopo il crollo di parte della Torre dei Conti, vicino ai Fori Imperiali di Roma, c'è stato un secondo cedimento. Il secondo crollo che si è verificato alle 12:55 circa e ha. 🔗 Leggi su Romatoday.it

