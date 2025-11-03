Video da brividi | poliziotto va in pensione e dice addio ai colleghi via radio Gli risponde a sorpresa la figlia che segue le sue orme

Un video che definire commovente è dire poco. Dopo 35 anni di carriera nella polizia di Stato, Moreno Fernandez si è congedato dall’uniforme e dai colleghi con un ultimo emozionante saluto via radio. Ma il suo addio non è stato solo quello di un poliziotto: è stato il momento in cui una figlia ha preso il testimone. Giulia, oggi commissario in formazione alla Scuola Superiore di polizia, ha risposto al padre con un messaggio pieno di amore: “Papà, sono fiera di te. Proverò io a continuare quello che hai iniziato”. «Dagli occhi al cuore.di padre in figlia.semplicemente. la grande famiglia della polizia di Stato »: sta facendo il giro del web e provocando grande commozione il video pubblicato su Instagram dalla Questura di Roma dell’addio al corpo da parte di papà Moreno che lascia la polizia per raggiunti limiti di età a partire dal primo novembre. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Video da brividi: poliziotto va in pensione e dice addio ai colleghi via radio. Gli risponde a sorpresa la figlia, che segue le sue orme

Argomenti simili trattati di recente

È morto Aniello Scarpati, poliziotto di Torre del Greco. Grave il collega Ciro Cozzolino. - facebook.com Vai su Facebook

Poliziotto va in pensione dopo 35 anni, all'ultimo messaggio radio risponde la figlia: «Fiera di te, continuerò quello che hai iniziato» - Commozione e orgoglio nella sala operativa della questura di Roma per il saluto via radio del primo dirigente Moreno Fernandez, che dal primo novembre andrà in pensione dopo 35 anni ... Come scrive leggo.it

L'ultimo saluto del poliziotto che va in pensione. La figlia via radio: "Fiera di te, continuerò quello che hai iniziato" - Moreno Fernandez lascia la divisa dopo 35 anni. Segnala romatoday.it

Poliziotto va in pensione e saluta colleghi via radio. A sorpresa risponde la figlia: "Fiera di te" - “Ciao papà, probabilmente sono l’ultima voce che pensavi di ascoltare in questo saluto via radio: eppure sono qui per dirti quanto sono fiera e orgogliosa di te, del polizotto che sei stato e che sara ... Secondo msn.com