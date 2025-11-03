Vico nel Lazio nuova vita per il campo sportivo dopo i lavori di ristrutturazione

Domenica 2 novembre 2025 è stato inaugurato il Campo Sportivo Comunale San Giorgio di Vico nel Lazio. L’intervento di rifacimento e messa in sicurezza è stato reso possibile grazie a un finanziamento della Regione Lazio, ottenuto dal Comune nel 2020 ma rimasto inutilizzato fino ad oggi. Grazie al. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

