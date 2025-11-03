viale repubblica ci sono i fondi per i lavori

L’ultimo consiglio comunale di Tolentino ha approvato due variazioni al bilancio di previsione 2025-2027. Semaforo verde poi per la variazione che completa il finanziamento necessario per rifare il primo tratto di viale della Repubblica. Il Comune di Tolentino, risultato vincitore di uno specifico bando regionale, "potrà così procedere al rifacimento di marciapiedi e manto stradale di uno dei viali più importanti della città, migliorando la sicurezza e il decoro urbano" ha spiegato l’altro giorno nel corso della seduta consiliare l’assessore al bilancio Diego Aloisi (nella foto). Ci sono anche a disposizione 46mila euro, arrivati grazie a un bando vinto dal Comune sui progetti di mobilità sostenibile; la somma ottenuta sarà dunque utilizzata per acquistare veicoli elettrici a disposizione del Comune. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

