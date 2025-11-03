Viaggio nell’Aurora Boreale | tra miti antichi e meraviglie artiche

La prima volta che vidi l' aurora boreale, ero ferma su una strada ghiacciata a pochi chilometri da Tromsø, in Norvegia. Erano le undici di sera di un gelido febbraio, e il termometro segnava meno ventidue gradi. Avevo spento i fari dell'auto noleggiata e mi ero allontanata di qualche metro dall'asfalto innevato, cercando l'oscurità totale che mi era stata consigliata da tutti. Il silenzio artico mi avvolgeva come una coperta pesante, interrotto solo dal mio respiro che si condensava in nuvole bianche. Poi, senza preavviso, il cielo si è squarciato. Non c'è altro modo per descriverlo: una tenda verde fosforescente ha iniziato a dispiegarsi sopra la mia testa, ondeggiando come se qualcuno, da qualche parte nell'universo, stesse scuotendo un lenzuolo cosmico.

