Viaggio da Roma a Monaco per i mercatini di Natale | debutta la nuova tratta

Se vuoi andare a vedere i mercatini di Natale di Monaco di Baviera senza nessuno stress e godendoti il fascino di un viaggio slow, da dicembre parte la nuova tratta ferroviaria notturna da Roma alla città tedesca. Un itinerario pensato per chi ama le atmosfere natalizie e vuole raggiungere la Baviera in modo sostenibile, comodo e. decisamente festoso. Ma come funziona questo nuovo treno dal gusto decisamente magico? LEGGI ANCHE:– Ha solo due binari di 300 metri: è la stazione più piccola di Roma. Ecco dove si trova In treno da Roma a Monaco di Baviera per i mercatini di Natale. Andiamo con ordine e partiamo dal principio. 🔗 Leggi su Funweek.it

