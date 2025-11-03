Viaggio alla scoperta di Cuba

Immaginare Cuba è come aprire un album di fotografie ingiallite dal tempo, dove ogni pagina racconta storie di rivoluzioni silenziose, di musica che danza nell'aria salmastra e di una natura che sfida ogni definizione. Questa isola caraibica si rivela come un mosaico vivente dove passato e presente si intrecciano in un abbraccio eterno, dove le auto d'epoca si mescolano ai ritmi afrocubani e dove ogni angolo sussurra segreti di un mondo che ha saputo preservare la propria autenticità. L'isola più grande delle Antille si estende per oltre mille chilometri di lunghezza, offrendo un caleidoscopio di paesaggi che spazia dalle spiagge bianchissime ai boschi nebulosi delle montagne, dalle città coloniali preservate nel tempo alle moderne plantazioni di canna da zucchero.

