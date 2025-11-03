Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-11-2025 ore 20 | 25

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con gli aggiornamenti sulla statale Cassia ancora disagi tra la storta e la Giustiniana nei due sensi di marcia complice anche un precedente incidente ora in via di risoluzione avvenuto all'altezza dell'intersezione con via Trionfale con ripercussioni anche per chi proviene da via Trionfale rimosso anche sull'Aurelia il precedente tamponamento tra Malagrotta e Castel di Guido in direzione Civitavecchia il traffico in via di smaltimento in graduale miglioramento che la situazione nel quadrante sud della capitale residuo rallentamenti sulla Cristoforo Colombo tra Mezzocammino e Acilia e su via dell'aeroporto di Fiumicino tra Portuense via Trincea delle Frasche tutto in direzione Ostia circolazione invece scorrevole lungo le restanti arterie stradali e autostradali della nostra regione siamo in chiusura per i cantieri autostradali partono questa notte sulla Roma Fiumicino alcuni lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza fino a venerdì 7 novembre in fascia oraria 22:06 del mattino sarà chiuso per chi proviene da Fiumicino che lo svincolo per La 12 Roma Tarquinia verso Civitavecchia in alternativa si consiglia di proseguire sulla Roma Fiumicino Roma uscire allo svincolo nuova fiera di Roma e riprendere la Roma Fiumicino verso Fiumicino per poi mettersi sulla 12 da Matteo Rossi Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo Aggiornami un servizio della Regione Lazio

