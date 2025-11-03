Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-11-2025 ore 19 | 40

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con la statale Aurelia Disagi con code a causa di un incidente tra Malagrotta e Castel di Guido in direzione Civitavecchia mentre in direzione opposta si rallenta per curiosi ci spostiamo sul Raccordo Anulare situazioni in graduale miglioramento in carreggiata interna code a tratti tra Centrale del Latte Prenestina e poi si rallenta tra Casilina e a Pietra Pescaccio e Aurelia in carreggiata esterna code a tratti tra la Roma Fiumicino e la via del mare tra Prenestina e Tiburtina diamo uno sguardo alle consolare sulla Cassia disagi tra la storta e la Giustiniana nei due sensi di marcia compri c'è anche un incidente avvenuto all'altezza di via Trionfale mentre per l'afflusso dei tifosi in direzione dello Stadio Olimpico file sulla Flaminia e sulla Salaria rispettivamente tra Grottarossa i due punti e tra Villa Spada e via dei Prati Fiscali in direzione del centro fili anche sul tratto Urbano della A24 tra Portonaccio e la tangenziale il quadrante sud della capitale code sulla Cristoforo Colombo tra Mezzocammino e Acilia e su via dell'aeroporto di Fiumicino tra Portuense via Trincea delle Frasche tutto in direzione Ostia chiudiamo con lo sport questa sera allo stadio Olimpico ospiterà il match valido per la decima giornata di serie A tra Lazio e Cagliari fischio d'inizio alle 20:45 consueta disciplina di traffico nelle zone dell'impianto sportivo con possibili temporali chiusure al traffico in particolare nelle fasi di afflusso e deflusso dei tifosi disponibili Inoltre aree di parcheggio dedicate su Viale Della XVII Olimpiade e Piazzale Clodio che Matteo Rossi Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

