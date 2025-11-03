Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-11-2025 ore 19 | 10
Astral infomobilità Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con il raccordo anulare in interna code a tratti tra classe B e Salaria Poi tra Nomentana e a Pietra Pescaccio e Boccea in carreggiata esterna situazione analoga per traffico tra la Roma Fiumicino da via del mare poi tra Ardeatina e Tiburtina mi amor lo sguardo alle autostrade sul tratto Urbano della A24 in direzione centro file tra Portonaccio e la tangenziale est mentre in direzione opposta ancora rallentamenti tra Togliatti e Tor Cervara tu la Roma Fiumicino code a tratti tra via della Magliana via del Cappellaccio in direzione è in direzione del raccordo anulare invece code a tratti tra ANSA del Tevere e Parco dei Medici per le consolari sulla Cassia disagi tra la storta e la Giustiniana nei due sensi di marcia e complice anche il brutto dei tifosi in direzione dello Stadio Olimpico file sulla Flaminia sulla Salaria rispettivamente tra Grottarossa e lui ponti e tra Villa Spada e via dei Prati Fiscali del quadrante sud della capitale ancora traffico molto intenso Codes Cristoforo Colombo tra Mezzocammino e Acilia e su via dell'aeroporto di Fiumicino tra Portuense via Trincea delle Frasche tutto in direzione Ostia Matteo Rossi Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione A più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
