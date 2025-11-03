Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-11-2025 ore 18 | 40

Astral infomobilità Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con le autostrade situazione sostanzialmente invariata sulla tratto Urbano della Roma Teramo in direzione centro file tra fiorentini e la tangenziale est mentre in direzione opposta ancora rallentamenti tra fiorentini e Tor Cervara sulla Roma Fiumicino code a tratti tra via della Magliana via del Cappellaccio in direzione euro mentre in direzione del raccordo anulare code a tratti tra ANSA del Tevere e Parco dei Medici ci spostiamo proprio sul Raccordo Anulare anche in questo caso ancora traffico molto intenso particolare in carreggiata interna code a tratti tra Cassia bis e Salaria Poi tra Nomentana e a Pietra Pescaccio e Boccea in carreggiata esterna disagi tra la Roma Fiumicino alle vie del mare poi tra Ardeatina e Tiburtina Ti auguro uno sguardo alle rotolare sulla statale Aurelia risolto il precedente incidente all'altezza di Castel di Guido il traffico in via di normalizzazione in direzione del raccordo anulare prendere per traffico complice anche la flusso dei tifosi in direzione dello Olimpico file sulla Flaminia e sulla Salaria rispettivamente tra Grottarossa in due ponti e tra Villa Spada e via dei Prati Fiscali il quadrante sud della capitale code sulla Cristoforo Colombo tra Mezzocammino e Acilia Esso via dell' aeroporto di Fiumicino tra Portuense via Trincea delle Frasche tutto in direzione Ostia situazione analoga anche sulla Nettunense in prossimità dei centri abitati di Pavone e Cecchina e poi tra Aprilia e Campo di Carne In tutti i casi nei due sensi di marcia Infine si rallenta anche sulla statale Pontina in direzione Latina tra Castel Romano e Pomezia nord e tra via apriliana e Aprilia da Matteo Rossi Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

