Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-11-2025 ore 18 | 10

apriamo con la situazione sulle auto risultato Urbano della Roma Teramo in direzione centro file tra Portonaccio e la tangenziale est mentre in direzione opposta ancora rallentamenti tra Portonaccio e Tor Cervara sulla Roma Fiumicino cos'è tratti tra via della Magliana e del Cappellaccio in direzione euro in direzione del raccordo anulare invece code a tratti da Ponte della Magliana e Parco dei Medici ci spostiamo proprio sul Raccordo Anulare traffico molto intenso i particolari in carreggiata interna ancora così a tratti tra servizi Salaria Poi tra Nomentana e a Pietra Pescaccio e Boccea in carreggiata esterna disagi tra la Roma Fiumicino la via del mare e poi tra Ardeatina e Centrale del Latte Ti amo uno sguardo alle consolare sulla statale Aurelia permangono lentamente a causa di un precedente incidente all'altezza di Castel di Guido Qui si procede ancora su una sola corsia in direzione raccordo anulare mentre per traffico complice anche la flusso dei tifosi direzione dello Stadio Olimpico fila La Flaminia sulla Salaria rispettivamente tra Grottarossa e due punti e tra Villa Spada e via dei Prati Fiscali del quadrante sud della capitale code sulla Cristoforo Colombo tra Mezzocammino e Acilia tu la via del mare dal raccordo su via dell'aeroporto di Fiumicino tra Portuense via Trincea delle Frasche tutto in direzione Ostia Infine si rallenta sulla statale Pontina in direzione Latina tra via apriliana è Aprilia

