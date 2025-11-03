Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-11-2025 ore 17 | 25

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con le autostrade sul tratto della Roma Teramo per traffico file tra Portonaccio e la tangenziale est in direzione centro Mentre in direzione opposta rallentamenti tra Portonaccio e Tor Cervara tu la Roma Fiumicino Si procede a rilento tra via della Magliana & via del Cappellaccio in direzione Eur in direzione del raccordo anulare code a tratti tra ponte della Magliana e Parco dei Medici ci possiamo proprio sul Raccordo Anulare traffico molto intenso e particolare in carreggiata interna ancora code a tratti tra servizio Salaria Poi incolonnamenti tra Nomentana e Appia con ripercussioni anche sulla diramazione Roma Sud a già a partire da Torrenova per chi si mette sul raccordo in direzione Appia in carreggiata esterna code a tratti tra la Roma Fiumicino la via del mare poi tra Pontina e Tuscolana diamo uno sguardo alle consolare sulla statale Aurelia risolto l'incidente che causava disagi tra via di Aurelia Antica e il raccordo anulare In quest'ultima direzione ora è Vai in via di smaltimento mentre permangono rallentamenti a causa di una precedente incidente all'altezza di Castel di Guido Qui si procede ancora sulla sola corsia in direzione del raccordo anulare mentre per traffico file sulla Flaminia sulla Salaria rispettivamente tra due punti e Grottarossa Etra via dei Prati Fiscali e Villa Spada tutto in uscita dal centro da Matteo Rossi Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

