Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-11-2025 ore 17 | 25
Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con le autostrade sul tratto della Roma Teramo per traffico file tra Portonaccio e la tangenziale est in direzione centro Mentre in direzione opposta rallentamenti tra Portonaccio e Tor Cervara tu la Roma Fiumicino Si procede a rilento tra via della Magliana & via del Cappellaccio in direzione Eur in direzione del raccordo anulare code a tratti tra ponte della Magliana e Parco dei Medici ci possiamo proprio sul Raccordo Anulare traffico molto intenso e particolare in carreggiata interna ancora code a tratti tra servizio Salaria Poi incolonnamenti tra Nomentana e Appia con ripercussioni anche sulla diramazione Roma Sud a già a partire da Torrenova per chi si mette sul raccordo in direzione Appia in carreggiata esterna code a tratti tra la Roma Fiumicino la via del mare poi tra Pontina e Tuscolana diamo uno sguardo alle consolare sulla statale Aurelia risolto l'incidente che causava disagi tra via di Aurelia Antica e il raccordo anulare In quest'ultima direzione ora è Vai in via di smaltimento mentre permangono rallentamenti a causa di una precedente incidente all'altezza di Castel di Guido Qui si procede ancora sulla sola corsia in direzione del raccordo anulare mentre per traffico file sulla Flaminia sulla Salaria rispettivamente tra due punti e Grottarossa Etra via dei Prati Fiscali e Villa Spada tutto in uscita dal centro da Matteo Rossi Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
#Eventi | #manifestazioni | #viabilità I principali eventi previsti nella città di Roma nel #weekend Sabato #1novembre - XVII Edizione "Corsa dei Santi", sabato 1° novembre. Chiusure e deviazioni al traffico Qui dettagli - "Giro delle 4 basiliche", corsa podisti - facebook.com Vai su Facebook
#Roma #viabilità Eur, il 21 e 22 ottobre evento al centro congressi "La Nuvola": la viabilità https://romamobilita.it/it/node/26719 - X Vai su X
Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-11-2025 ore 19:25 - Astral infomobilità una saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità una servizio della regione Lazio partiamo da Aurelia dove un incidente ... Scrive romadailynews.it
Roma salva i Diesel Euro 4 e 5: la Regione sceglie flessibilità - La Regione Lazio ha fatto marcia indietro, o per meglio dire, ha fatto un bel passo avanti verso il buon senso e la realtà. Secondo tecnoandroid.it
Nuova Ztl fascia verde, la delibera della Regione: sì alla circolazione dei veicoli Euro 4 e Euro 5 a Roma - Decisioni, a partire dal primo novembre, in contrasto con quanto programmato dalla precedente giunta e da Roma Capitale. Si legge su msn.com