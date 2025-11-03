Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-11-2025 ore 16 | 25

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura sulla A1 Firenze Roma a causa di un mezzo pesante in panne al km 522 ore ha rimosso codeine smaltimento tra lo svincolo per la diramazione Roma nord Fiano Romano indirizzo di Firenze un tratto Urbano della Roma Teramo Per te invece file tra Portonaccio e la tangenziale est in direzione centro Mentre in direzione opposta rallentamenti tra Portonaccio e Tor Cervara ci spostiamo sul Raccordo Anulare situazione sostanzialmente invariata in carreggiata interna a tratti tra classe B e Salaria Poi tra Prenestina nella galleria Appia con ripercussioni anche sulla diramazione Roma Sud già a partire da Torrenova per chi si mette sul raccordo in direzione Appia in carreggiata esterna Si procede a rilento tra la Roma Fiumicino e la via del mare poi tra Pontina e Ardeatina e tra Appia e Casilina situazione invariata anche sulla statale Aurelia permangono disagi a causa di due incidenti il primo già a partire da Antica il secondo per cui si transita su una sola corsia all'altezza di Castel di Guido in entrambi i casi in direzione del raccordo anulare per il quadrante sud della capitale traffico molto intenso su Viale dell'aeroporto di Fiumicino tra Portuense via Trincea delle Frasche in direzione Ostia e su via del Mare via Ostiense all'altezza di Ostia Antica In entrambe le direzioni con ripercussioni anche su via di Castel Fusano chiudiamo con lo sport questa sera lo stadio Olimpico ospiterà il match valido per la decima giornata di serie A tra Lazio e Cagliari fischio d'inizio alle 20:45 consueta disciplina di traffico nelle zone dell'impianto sportivo con possibili temporanee chiusura al traffico in particolare nelle fasi di afflusso e deflusso dei tifosi disponibili Inoltre area di parcheggio dedicate su Viale Della XVII Olimpiade e Piazzale Clodio da Matteo si Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione A più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-11-2025 ore 16:25