Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-11-2025 ore 15 | 25
Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura il raccordo anulare carreggiata interna un precedente incidente ora in via di risoluzione è la causa delle code tra Prenestina e la galleria Appia con ripercussioni anche sulla diramazione Roma Sud a partire da Torrenova per chi si mette sul Raccordo Anulare in direzione Appia in carreggiata esterna al momento si procede a rilento ma per traffico tra Laurentina e Ardeatina è più avanti tra Appia e Tuscolana situazione simile anche sul tratto Urbano della roma-teramo tra Portonaccio e la tangenziale est in direzione centro ci possiamo sulla statale Aurelia disagi a causa di due incidenti il primo creati le già a partire da via Aurelia Antica il secondo causa rallentamenti altezza Castel di entrambi i casi in direzione del raccordo anulare pietre per traffico si rallenta sulla Flaminia e sulla Salaria rispettivamente tra due punti e Grottarossa e tra via dei Prati Fiscali e Villa Spada tutto in uscita dal centro in ora una notizia sul trasporto pubblico i lavori sul nuovo ponte di via Giulio Rocco per consentire gli interventi a cura di Astral spa per l'intera giornata di sabato 8 novembre sulla ferrovia regionale Metromare la circolazione Sara limitata tra le stazioni di Vitinia e Porta San Paolo dove saranno attivi bus sostitutivi il servizio Sara regolare tra le stazioni di Vitinia è Cristoforo Colombo contestualmente la Metro B1 resterà chiusa saranno attivate due linee busta sostitutive mb1 tra Laurentina e Rebibbia mp2 tra piazza Bologna e viale Jonio maggiori dettagli su infomobilità punto Astral Spa punto. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
