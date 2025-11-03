Astral infomobilità Un saluto Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla A1 Roma Napoli per traffico intenso a tratti tra Ferentino Colleferro in carreggiata Nord sulla diramazione Roma Sud rallentamenti è sempre per traffico da Tor Vergata raccordo anulare In quest'ultima direzione ci spostiamo sull'Aurelia un incidente la causa delle dell'altezza del raccordo anulare in uscita le altre notizie il trasporto ferroviario sulla linea roma-velletri la circolazione in precedenza sospesa tra check-in e Danubio risolto il guasto tecnico alla linea e torna regolare i treni regionali coinvolti hanno accumulato ritardi Fino a 25 minuti e subito limitazioni di percorso sempre in tema di trasporto ferroviario i lavori sulla nuovo ponte di via Giulio Rocco per consentire gli interventi di Astra 1006 piazza Sabato 8 novembre sulla ferrovia regionale Metromare la circolazione sarà interrotta per l'intera giornata solo tra le stazioni di Vitinia Porta San Paolo dove saranno attivi bus sostitutivi servizio Sara regolare tra le stazioni di Vitinia Cristoforo Colombo contestualmente la metro B B1 resterà chiusa e saranno attivate due linee bus sostitutive mb1 Laurentina Rebibbia ed mb2 Piazza Bologna viale Jonio dettagli su infomobilità punto Astral Spa da Gina Pandolfo e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-11-2025 ore 13:25