Astral infomobilità e ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla A1 Roma Napoli risolto l'incidente tra Ferentino e Anagni permangono dei rallentamenti in direzione Roma sulla diramazione Roma Sud code per traffico da Tor Vergata raccordo anulare In quest'ultima direzione sul Raccordo Anulare si rallenta in esterna dalla Ardeatina alla diramazione Roma Sud traffico rallentato in interna dalla Laurentina la Pontina le altre notizie il trasporto ferroviario di nuovo sospesa la circolazione sulla Roma Velletri tra Cecchina e Lanuvio questa volta per un guasto tecnico con la linea i treni regionali possono subire limitazioni di percorso che siamo nell'ambito del trasporto ferroviario i lavori del nuovo ponte di via Giulio Rocco per consentire gli interventi a cura di Astral Spa sabato 8 novembre sulla ferrovia regionale Metromare la circolazione Sara interrotta per l'intera giornata solo tra le stazioni di Vitinia Porta San Paolo dove saranno TV bus sostitutivi la circolazione Sara invece regolare tra le stazioni di vitine Cristoforo Colombo talmente la metro B B1 resterà chiusa e saranno attivate due linee bus sostitutivi la mb1 Laurentina Rebibbia e la mp2 Piazza Bologna viale Jonio dettagli su infomobility. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-11-2025 ore 12:25