Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-11-2025 ore 11 | 25

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla A1 Roma Napoli tra Ferentino Anagni sono 8 km di coda con tendenza all'aumento per un tamponamento nel quale sono rimaste coinvolte tre vetture il traffico defluisce su due corsie in alternativa si consiglia di uscire a Ferentino percorrere la statale Casilina e rientrare in autostrada ad Anagni ora un aggiornamento sulla statale Pontina rimosso l'incidente code residuo e tra via Montedoro via di Trigoria verso raccordo anulare Cambiamo argomento il trasporto ferroviario sulla linea roma-velletri la circolazione in precedenza sospesa tra Lanuvio e Velletri ha risolto un inconveniente tecnico un passaggio livello è tornata regolare i treni regionali hanno subito limitazioni di percorso e cancellazioni nell'ambito della trasporto ferroviario i lavori sul nuovo ponte di via Giulio Rocco per consentire agli interventi a cura di Astral Spa sabato 8 novembre sulla ferrovia regionale in metro mare la circolazione sarà in per l'intera giornata tra le stazioni di Vitinia e Porta San Paolo dove saranno attivi bus sostitutivi la circolazione sarà invece è regolare tra le stazioni di Vitinia Cristoforo Colombo contestualmente la metro B B resterà chiusa e saranno tirate due linee bus sostitutive la mb1 Laurentina Rebibbia e la mb2 piazza Bologna viale Jonio dettagli su infomobility Spa da Gina Pandolfo è alta l'infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

