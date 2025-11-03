Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-11-2025 ore 10 | 25

Astral infomobilità di nuovo bene ho trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sull'autostrada Roma Napoli incidente nel nessuno rimaste coinvolte due vetture è la causa delle code tra Ferentino e Anagni in direzione Roma sulla diramazione Roma sud con cui per traffico da Tor Vergata raccordo anulare In quest'ultima direzione con un aggiornamento sulla statale mattina dove ricordiamo per un tamponamento nel quale sono rimaste coinvolte due vetture permangono code da Pomezia a Tor de' Cenci ripercussioni di traffico rallentamenti e code sulle strade limitrofe tutto in direzione raccordo anulare mettiamo sulla Laurentina rimosso l'incidente permangono coda all'altezza della rotatoria per via di Vallerano sempre in direzione raccordo anulare sul Raccordo Anulare la circolazione è indicata al momento un regolare anche sulla Roma Fiumicino e l'ho preso dal tratto Urbano della Roma Teramo ancora code per traffico da Portonaccio il bivio per la tangenziale est verso il centro in chiusura il trasporto ferroviario sulla linea roma-velletri la circolazione in precedenza sospesa tra Lanuvio e Velletri ho risolto un inconveniente tecnico a un passaggio livello è tornata regolare i treni regionali hanno subito limitazioni di percorso e cancellazioni Da Gina a Pandolfo infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

