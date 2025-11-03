Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-11-2025 ore 09 | 40

Astral infomobilità un cordiale Buongiorno e ben ritrovati dal redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio focus sulla Pontina per un tamponamento avvenuto in precedenza nel quale sono rimaste coinvolte due vetture lunghe code dopo mettere su da Tor de' Cenci ripercussioni di traffico anche su via di Pratica è su via della solfarata file rispettivamente da via Maria Villaggio Azzurro e da via Ardeatina a via Laurentina tutto in direzione raccordo anulare l'incidente avvenuto su via Laurentina code da via di Porta medaglia alla rotonda per via di Vallerano sempre in direzione Raccordo Anulare e sul Raccordo Anulare e rallentamenti ma per traffico intenso interna tra l'uscita Nomentana Tiburtina poi code dalla diramazione Roma Sud alla in esterna un incidente la causa delle codette riuscite diramazione Roma sud e Prenestina sempre in auto incidente provocato dell'altezza della Roma Teramo andiamo da sull'altra turbano della Roma Teramo con in diminuzione ora localizzate da Fiorentina al bivio per la tangenziale est verso il centro in chiusura il trasporto ferroviario sulla Velletri la circolazione è sospesa temporaneamente tra Lanuvio e Velletri per un inconveniente tecnico un passaggio a livello Regina Pandolfo nel nostro infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento in servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

