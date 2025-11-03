Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-11-2025 ore 09 | 10

Astral infomobilità settimana e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio Partiamo dalla A1 Roma Napoli incidente permangono rallentamenti tra Colleferro e Valmontone in direzione Roma sulla diramazione Roma sud è spenta l'auto in fiamme e l'altezza di Monte Porzio Catone circolazione regolare in direzione della A1 Roma Napoli non accennano a diminuire invece di saggi sulla statale Pontina per un tamponamento nel quale sono rimaste coinvolte due vetture lunghe code da Pomezia Sud a Tor de' Cenci con ripercussioni di traffico su via di Pratica code tra via del mare Villaggio Azzurro via della solfarata file da via Ardeatina via Laurentina tutto in direzione raccordo anulare altro incidente poi sulla Laurentina code da via di Porta medaglia alla rotonda per via di Vallerano sempre in direzione raccordo anulare ora il traffico proprio sul Raccordo Anulare in interna Si procede a rilento della diramazione Roma nord della Tiburtina poi code dalla diramazione Roma Sud all'appia a seguire rallentamenti dalla Pontina al Ostiense si procede poi a rilento dalla Cassia Veientana traffico rallentato da Roma Fiumicino a la puntina poi code dalla casina la Tiburtina Cerco siamo sulla tratto Urbano della Roma Teramo rallentamenti tra Tor Cervara e il bivio per la tangenziale est verso il centro infine siamo sulla Roma Fiumicino code danza del Tevere a via del Cappellaccio verso l'Eur da Gina Pandolfo nei Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione A più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

