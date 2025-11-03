Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-11-2025 ore 08 | 40

Astral infomobilità Buon inizio settimana e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura incidente in A1 sulla direttrice a Napoli coinvolte cinque vetture sulla terza corsia code tra Colleferro e Valmontone in direzione Roma prudenza poi perché viaggio sulla diramazione Roma Sud per un auto in fiamme altezza di Monte Porzio Catone fila in direzione della 1 Romana ci stiamo sulla Pontina forti disagi e lunghe code per un tamponamento avvenuto in precedenza coinvolte due vetture si sono formate file da Pomezia Sud a Tor de' Cenci inevitabili le ripercussioni di traffico su via di Pratica tra via del mare Villaggio Azzurro ripercussioni di traffico su via della solfarata file da via Ardeatina via Laurentina situazione analoga Codes via Laurentina da via della solfarata a Monte migliore e più avanti sempre sulla Laurenti la coda per un incidente da via di Porta medaglia alla rotonda per via di Vallerano tutto in direzione raccordo anulare incidente poi sulla carreggiata esterna del raccordo anulare risolto permangono code tra l'uscita diramazione Roma sud e 7 vieni poi si rallenta ma per traffico dalla Salaria alla Flaminia tra Aurelia e Pescaccio Roma Fiumicino Ostiense anche dalla Ardeatina alla diramazione Roma Sud interno a file dalla diramazione Roma Sud all'appia a seguire si rallenta dalla Pontina a Ostiense e si procederà di lento dalla Cassia Veientana da Salaria e dalla diramazione Roma nord dalla Tiburtina ci siamo sul tratto Urbano della Roma Teramo incidente in via di risoluzione permangono code da Tor Cervara Fiorentini direzione tangenziale est andiamo infine sulla Roma Fiumicino code a tratti da raccordo anulare a via del Cappellaccio qui per traffico verso l'Eur da Gina Pandolfo e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-11-2025 ore 08:40