Astral infomobilità Buon inizio settimana e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico intenso Come di consueto in 6 prime ore del mattino o anche per gli spostamenti verso le 6 di lavorative a complicare la situazione degli incidenti il primo sulla statale Pontina provoca cose da Pomezia Sud a Tor de' Cenci direzione raccordo anulare l'altro incidente sulla carreggiata esterna raccordo anulare quiko.de tra le uscite Prenestina Nomentana sempre in esterna si rallenta cui per traffico intenso tra Aurelia e pescato interna file tra Prenestina e abbia con ripercussioni sulla diramazione Roma Sud code a partire da Tor Vergata risultato Urbano della Roma Teramo un incidente causa code a partire da Settecamini fino a Fiorentini direzione tangenziale est diamo uno sguardo alle consolari rallentamenti e code interessano la piada via dei Laghi a via delle Capanne la Tiburtina da Settecamini a San Basilio La Flaminia da Labaro a via dei due punti tutto verso il centro Chiama in chiusura il trasporto ferroviario lavori sulla il nuovo ponte di via Giulio Rocco per consentire gli interventi a cura di Astral Spa sabato novembre sulla ferrovia regionale Metromare la circolazione strada interrotta per l'intera giornata tra le stazioni di bitinia e Porta San Paolo dove saranno TV bus sostitutivi la circolazione Sara irregolare 3 stazione di Vitinia Cristoforo Longo contestualmente alla Metro B1 resta chiusa e saranno attivate due linee bus sostitutive la mb1 Laurentina Rebibbia mib2 Piazza Bologna viale Jonio dettagli su info mobilita. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-11-2025 ore 07:25