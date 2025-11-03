Viabilità maxi piano per la Capitanata | oltre 145 milioni per nuove strade e lavori su arterie strategiche

Foggiatoday.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sette interventi per modificare in meglio la viabilità in Capitanata. Nei giorni scorsi, infatti, sono stati sottoscritti ben sette disciplinari che regolano i rapporti tra la Provincia di Foggia e la Regione Puglia, relativi agli interventi dell'Accordo per la Coesione - Fondo Sviluppo e. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Cerca Video su questo argomento: Viabilit224 Maxi Piano Capitanata